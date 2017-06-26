Профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, на территории Чановского района проходили в два этапа, с 09 по 13 и с 16 по 19 июня.

В мероприятиях участвовали сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД Чановского района Новосибирской области, которые несли службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, где выявляли нетрезвых водителей, пресекали грубые нарушения Правил дорожного движения. На некоторых улицах были организованы сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых, подпадают по санкцию статьи 264 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Госавтоинспекция Чановского района