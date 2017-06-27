Пожарная безопасность в период заготовки грубых кормов.



В настоящее время тружениками сельского хозяйства и гражданами ведется начались работы по заготовке кормов для скота. Проводится скос травы, ее сбор и транспортировка к месту хранения.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщает, чтобы не допустить пожаров на полях, в местах хранения грубых кормов или переработки необходимо:

Руководителям, должностным лицам сельскохозяйственных предприятий (организаций) и крестьянско-фермерских хозяйств (предприниматели), а также граждане в период заготовки грубых кормов обязаны соблюдать требования пожарной безопасности:

- произвести очистку территорий мест хранения грубых кормов (сена, соломы, и т.п.) от горючих остатков,

- произвести противопожарный инструктаж с лицами, задействованными в заготовке кормов,

- оснастить уборочные агрегаты и сельскохозяйственную технику первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и трактора – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя метлами),

- скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов следует размещать на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений.

- произвести опашку площадок для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей по периметру полосой шириной не менее 4 м. Расстояние от края полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 м, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 м.,

- площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров,

- во избежание самовозгорания скирд сена организовать работу по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью.

- сельскохозяйственная техника задействованная в заготовке кормов должна быть оснащена исправной системой искрогашения,

- необходимо обеспечить производственные объекты сторожевой охраной, первичными средствами пожаротушения,

- не допускать случаев использования открытого огня в зданиях и на территории агропромышленного комплекса (использование паяльных ламп, иных источников открытого огня, и т.д., сварочные работы производить по нарядам –допускам с обязательным обеспечением мест сварочных работ первичными средствами пожаротушения).

- запретить курение на территориях и в помещениях для хранения кормов, определить и оборудовать места для курения,

- постоянно держать заправленной водой и ГСМ технику, приспособленную для тушения пожаров,

- провести проверки источников противопожарного водоснабжения, в случае неисправности произвести ремонт (замену),

- разработать инструкции определяющие действия работников в случае возникновения пожара для каждого производственного участка.







ОНД и ПР по Чановскому району