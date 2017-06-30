Безопасность детей – это важный аспект, который нельзя оставлять без внимания. Это касается в первую очередь передвижения на автотранспорте.

Автомобильное кресло для перевозки детей - необходимый атрибут, который в случае дорожно - транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку или обеспечить безопасность при резком торможении или экстренном манёвре.

Детское автокресло должно соответствовать росту и весу ребенка, при его покупке лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, чтобы детское автокресло было правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребёнок в нём был правильно пристегнут. Для этого на удерживающем устройстве располагаются соответствующие наклейки с размещением инструкции, на которой наглядно описывается правильный способ крепления.

Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле - за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. Некоторые автокресла позволяют перевозить ребенка и на переднем сиденье. Однако нужно помнить, что в этом случае необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку.

Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации по состоянию на февраль 2017 года, пункт 22.9 обязывает перевозить детей до 12 - летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Если эти требования не выполняются, водителя могут привлечь к ответственности по административной статье. А с 1 сентября 2013 года накладывается штраф в размере 3000 рублей.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и снижения тяжести их последствий, Госавтоинспекцией Чановского района, в период с 28 июня по 01 июля 2017 года, будут проведены специальные профилактические мероприятия, под названием «Детская безопасность». В период проведения данных мероприятий нарядами дорожно-патрульной службы ОГИБДД, будет осуществлялся надзор, по выявлению нарушений ПДД водителями, которые перевозят маленьких пассажиров, не соблюдая меры пассивной защиты – без пристегнутых ремней безопасности и вне детских удерживающих устройств (автокресел), а также проводится работа по выявлению нарушений правил дорожного движения, допущенных детьми при пересечении проезжей части, игре вблизи дорог.

Госавтоинспекция района призывает родителей со всей ответственностью отнестись к безопасной перевозке детей и помнить, что специальное удерживающее устройство способно снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии и сохранит жизнь вашего ребенка!

ОГИБДД Чановского района