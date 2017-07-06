ГРАФИК
приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в июле 2017 года
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Дата приема
|
Ф.И.О. должностного лица, должность
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Место приема
|
Время приема
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1
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2
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3
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4
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04.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
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09.30-12.30
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07.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64
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14.00-18.00
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11.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64.
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09.00-12.30
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14.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
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14.30-18.00
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17.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
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10.00-12.30
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20.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
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09.00-12.00
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24.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
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15.00-17.00
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28.07.2017
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
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10.00-12.30