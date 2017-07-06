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ГРАФИК

приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в июле 2017 года

 
Дата приема

Ф.И.О. должностного лица, должность
Место приема
Время приема
1
2
3
4
04.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9   
09.30-12.30
07.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64
14.00-18.00
11.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64.
09.00-12.30
14.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
14.30-18.00
17.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
 
10.00-12.30
20.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
 
09.00-12.00
24.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9   
15.00-17.00
 
28.07.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
10.00-12.30

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