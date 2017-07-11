Профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, на территории Чановского района проходили с 07 по 10 июля.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района 3 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Госавтоинспекция Чановского района