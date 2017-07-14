Летний отдых детей под контролем МЧС России

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах летнего отдыха детей , недопущения чрезвычайных ситуаций , а так же в целях привития навыков и отработки действий персонала оздоровительного лагеря и детей в случае возникновении пожара, пропаганды противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области была проведена практическая тренировка по эвакуации в МБУ ДОЛ «Светлячок» Чановского района Новосибирской области, расположенного в п. Озеро Карачи с начала второго заезда детей в детский оздоровительный лагерь,

Руководителем детского оздоровительного лагеря была включена пожарная сигнализация , которая оповестила всех находящихся в здании лагеря. Дети, находящиеся в корпусах детского оздоровительного под руководством вожатых, покинули здания и построились на безопасном расстоянии. После того как все дети и персонал лагеря своевременно покинули помещение и выстроились на площадке, была произведена сверка присутствующих по спискам, руководителем лагеря и сотрудником ОНДиПР по Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной сигнализации, обратили внимание на наличие и состояние первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, путей эвакуации, с персоналом детского лагеря был проведен инструктаж, а с детьми беседы на противопожарную тематику, в ходе которых были доведены требования пожарной безопасности на объектах детского оздоровительного отдыха.





ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области