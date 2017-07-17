18 июля 2017 года исполняется 90 лет со дня образования

государственного пожарного надзора.

Начало советского периода развития пожарного дела определил декрет СНК «Об организации государственных мер борьбы с огнем» от 1918 года, которым была создана Государственная пожарная охрана Советской России.

История возникновения государственного пожарного надзора начинается с подписания 18 июля 1927 г. Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора РСФСР».

С образованием Госпожнадзора началось проведение планомерных профилактических мероприятий. В первую очередь на всех крупных предприятиях страны стали проводиться пожарно-технические обследования, а вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды.

Наряду с надзорно-профилактической деятельностью инспекторы стали уделять особое внимание пропаганде пожарно-технических знаний среди населения. На предприятиях, в жилом секторе организуются занятия. Через массовые издания, в том числе и через журнал «Пожарное дело», освещаются вопросы пожарной безопасности.

С самого начала становления государственного пожарного надзора нормативно-техническая работа стала неотъемлемой его частью. Именно на стадии проектирования и строительства объектов можно предусмотреть и практически реализовать весь комплекс мероприятий по противопожарной защите людей и имущества.

С середины 80-х годов страна вступает в новую эпоху социально-политических реформ. Практически во всех отраслях народного хозяйства происходит резкий спад: к 90-му году страна по экономическим показателям откатилась на позиции 80-го года. Многие промышленные предприятия прекращают работу, страну поглотил инфляционный процесс. Социальные проблемы населения выразились в халатности и пренебрежении к вопросам пожарной безопасности. Подробный анализ сложившегося положения, подготовленный в основном специалистами государственного пожарного надзора, был изложен в докладе «Горящая Россия» Президенту России. Доклад получил широкий резонанс. Общественность узнала реальную угрозу пожаров, нависшую над страной. Реакцией на доклад стал подписанный 21 декабря 1994 года Президентом Российской Федерации Федеральный закон «О пожарной безопасности».

Указом № 1309 Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года Государственная противопожарная служба Министерства внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2002 года преобразована в Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С этого периода начинается отсчет времени нового этапа развития государственного пожарного надзора.

Сегодня Государственный пожарный надзор МЧС России – это не только мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня, но и эффективная защита интересов личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Внедрение новых методов и подходов к осуществлению надзорных мероприятий позволило освободить от надзора малый и средний бизнес, при этом сосредоточив внимание на объектах, представляющих наибольшую опасность, и реализацию профилактических мероприятий.

В современной истории этот праздник начал отмечаться только с 2007 года, как оценка важности деятельности сотрудников пожарного надзора.

Сотрудники ОНД и ПР по Чановскому району поздравляют всех ветеранов государственного пожарного надзора и желают крепкого здоровья, благополучия, добра Вам и Вашим семьям!

ОНД и ПР по Чановскому району