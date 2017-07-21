Многие родители не осознают, что перевозка детей без автокресла- это смертельный риск для здоровья ребенка. Родителям необходимо понять, что важно не только родить ребенка, но и сохранить его жизнь и здоровье! В целях профилактики и снижения уровня ДТП, сотрудники ГИБДД совместно с учениками начальных классов школы р.п. Чаны Новосибирской области, провели пропагандистскую акцию "Пристегни самое дорогое!".

Данное мероприятие было направлено на привлечение внимания водителей-родителей к последствиям пренебрежения детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности при перевозке детей личным транспортом.

В ходе акции школьники напоминали водителям о правилах перевозки детей - пассажиров в автомобиле. обращались к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения, особенно при перевозке самого дорогого- своего ребенка и вручали им изготовленные письма-памятки.

Инспекторы ГИБДД разъясняли назначение детских удерживающих устройств и их роль при дорожно - транспортных происшествиях. Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за данное административное правонарушение, а в подарок вручили наклейки, предлагая разместить на стекле транспортного средства эмблему, на котором изображен ребенок в кресле, для того чтобы напомнить другим участникам дорожного движения о наличии автокресла в их автомобиле.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району



