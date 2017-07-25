Требования пожарной безопасности при уборке урожая!

Общие положения

1. До начала полевых работ все задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж, о соблюдении требований пожарной безопасности.

2. Соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.

3. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока опахиваются полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места для курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы с применением огня в хлебных массивах и вблизи них а также возле скирд соломы и сена запрещается.

4. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте, на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений. Заправка должна производится только топливозаправщиком при заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается.

5. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м.

6. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.

Запрещается:

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;

- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;

- выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

Меры пожарной безопасности при уборке зерновых

и заготовке кормов

1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.

2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.

3. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь наготове трактор и плуг на случай пожара.

4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборчных машин необходимо проверять наличие надежность крепления электропроводов и их защиты в местах возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за комбайном, машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить начало загорания и принять меры к тушению.

5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши).

6. При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:

а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра.

б) на уборочных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.