В Чановском районе 11 июля 2017 года произошло серьезное ДТП, в котором один ребенок погиб и один получил травмы.

Авария случилась на 1057 километре автодороге «Иртыш-Р254», где произошло столкновение грузового автомобиля «Камаз» с двумя легковыми автомобилями. В момент ДТП в салоне одного из легковых автомобилей марки «Рено» находились двое детей. В результате ДТП девочка двенадцати лет погибла на месте. Водитель и его четырнадцатилетний сын с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожного происшествия.

Госавтоинспекция Чановского района