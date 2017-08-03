Согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД – по «европротоколу».

Для этого необходимо соблюсти следующие условия. Участниками дорожно-транспортного происшествия являются два транспортных средства (автомобиль с прицепом расценивается как два транспортных средства). Вред причинён только этим транспортным средствам и обстоятельства его причинения не взывают разногласий у участников ДТП. У обоих водителей есть полис ОСАГО. При наличии хотя бы у одного из них полиса КАСКО, правила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой компании.

Если все условия соблюдены и водители приняли решение оформить ДТП с помощью «европротокола», в первую очередь им необходимо сообщить о данном факте в свои страховые компании. Затем нужно составить подробную схему ДТП, сфотографировать (снять на видео) место столкновения и транспортные средства со всех ракурсов, а также указать точный адрес и записать данные 2-3 свидетелей.

Далее заполняется извещение о дорожно-транспортном происшествии, приложенное к страховому полису (извещение заполняется с двух сторон и не разделяется). В нём водители должны подробно описать все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т.д.), полученные в результате ДТП.

После чего водители должны письменно подтвердить виновность и невиновность участников ДТП, а в примечании указать с помощью каких средств проводилась фото-, видеосъёмка.

Ознакомиться с порядком заполнения «европротокола» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.