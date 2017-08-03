Противопожарный разрыв — это расстояние между зданиями и сооружениями, которое определено нормами. Их наличие и размеры необходимо учитывать в строительстве, в частности при проектировании. Главная функция противопожарных разрывов заключается в предотвращении распространения пожара между зданиями. Также они предназначены для проезда спецтехники и её свободного маневра. На этапе проектирования размещение и расчет разрывов тесно связан с требованиями санитарно-гигиенических норм.

Таким образом, разрывы между зданиями и сооружениями можно рассматривать как один из видов противопожарных преград.

Как правило, строительные нормы и правила регламентируют величину противопожарного разрыва между зданиями и сооружениями в зависимости от их назначения, пожарной опасности и степени огнестойкости.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования к противопожарным расстояниям ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указанного Федерального закона в действующей редакции закреплены общие положения о противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Согласно данной статье противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения (таблица 11). Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных ст. 37 настоящего Федерального закона.

Кроме этого в настоящее время конкретные противопожарные расстояния указаны в таблице 1 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».