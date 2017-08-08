Госавтоинспекция района активизировала работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

По итогам 7 месяцев 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 8 детей погибло и 185 получили травмы. На территории Чановского района зарегистрировано одно ДТП с участием детей, в котором один ребенок погиб и один пострадал.

В целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, тяжести их последствий и усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, в районе будут проведены специальные профилактические мероприятия «Внимание-Дети!».

Госавтоинспекция района