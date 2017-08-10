10.08.2017 года сотрудниками Отдела МВД России по Чановскому району совместно с членами Общественного совета проведено спортивное занятие в детском оздоровительном лагере «Светлячок» (к.п. Озеро Карачи Чановского района Новосибирской области) в рамках проведения общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому дню физкультурника.

В ходе проведения акции до подростков доведена информация правового характера, информация о преимуществах службы в органах внутренних дел, о пользе здорового образа жизни.

Отдел МВД России по Чановскому району



