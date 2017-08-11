На автомобильных дорогах Чановского района, пройдет комплекс профилактических мероприятий «Трасса-Дети». Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП по причине выезда на полосу проезжей части, предназначенной для встречного движения, а так же случаи ДТП с участием несовершеннолетних.

В целях усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Чановской Госавтоинспекцией проводится комплекс профилактических мероприятий «Трасса-Дети». Мероприятия будут проходить с 11 по 13 августа 2017 года.

В зоне особого контроля сотрудников Госавтоинспекции окажутся водители, превышающие скоростной режим и выезжающие на полосу встречного движения. При несении службы автоинспекторы также уделят внимание нарушениям правил перевозки детей в автомобилях.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району