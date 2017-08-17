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Меры пожарной безопасности для жителей многоквартирных домов!


Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах. 

Для предотвращения пожаров в жилых домах ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области информирует о необходимости  придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности: 

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 

2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз. 

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков». 

5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями. 

6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы. 

7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток. 

8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 

9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

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