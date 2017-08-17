Меры пожарной безопасности для жителей многоквартирных домов!



Пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.



Для предотвращения пожаров в жилых домах ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области информирует о необходимости придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:



1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.



2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.



3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.



4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».



5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.



6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.



7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.



8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.



9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.