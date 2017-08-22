Жилые помещения под защитой пожарных извещателей

На территории Чановского района на протяжении последних 3-х лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания малообеспеченной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. Извещатель крепится к потолку при помощи 2-х саморезов, не имеет ни каких проводов. Элемент питания- батерейка типа «крона». Извещатель способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный сигнал который способен разбудить крепко спящего человека. В 2017 году администрацией Чановского района, в соответствии с утвержденной муниципальной программой, в целях обеспечения противопожарной защиты мест проживания малообеспеченной категории граждан проводится работа по установке автономных пожарных извещатетелей в местах проживания многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов. В ближайшее время на территории нашего района в местах проживания вышеуказанной категории граждан будут установлены пожарные извещатели с GSM модулем, которые в случае пожара извещат сигналом не только жильцов, но и с помощью СМС рассылок оперативные службы и родственников. Так же в текущем году продолжена работа по установке пожарных извещателей на территории Блюдчанского и Землянозаимского сельсоветов.

Обращаясь к жителям Чановского района хочется сказать, что наибольшее количество пожаров связанные с тяжкими последствиями (гибель и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые дома).

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его воззникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Допустим, вы уверены в своих домочадцах, всегда, уходя из дома, выключаете электроприборы, не оставляете детей без присмотра и не курите в нетрезвом состоянии в постели и т.д. Но где гарантия того, что так же поступают ваши соседи, квартиранты или те, кто живет рядом с вами? Ведь безопасность состоит из многих слагаемых, и в некоторых случаях зависит от других людей, не говоря уже об обстоятельствах и «случайностях» нашей жизни. Так что подумайте….

Чтобы обезопасить себя и своих близких ОНДиПР по Чановскому району предлагает Вам задуматься об установке в своем жилом помещении автономного пожарного извещателя. Наиболее пожароопасными помещениями являются кухни, автогаражи, места установки бытовой техники. Рекомендуем установку в детских и спальных комнатах. Стоимость извещателя составляет от 350 до 500 рублей, с GSM модулем более 3-х тысяч рублей. Продажа осуществляется в специализированных магазинах и организациях оказывающих услуги в области пожарной безопасности. Информация имеется в справочнике «ДУБЛЬ-ГИС» и в сети Интернет (набрать в поиске «автономный пожарный извещатель»).

Мы можем подсказать, но ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!





ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области