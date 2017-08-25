В преддверии нового учебного года, Госавтоинспекция района проведет комплекс профилактических мероприятий «Ребенок Пассажир и Пешеходный переход», целью которых будет являться усиление охраны общественного порядка, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие под названием «Ребенок Пассажир» пройдет с 24 по 26 августа 2017 года, «Пешеходный переход» пройдет с 26 по 31 августа.

1 сентября личный состав Госавтоинспекции перейдет на усиленный вариант несения службы, все сотрудники выйдут в наряд в первые дни начала учебного года. Наряды ДПС будут максимально приближены к учебным заведениям и маршрутам следования учащихся.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району