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Безопасная школа

 

Одной из приоритетных задач   МЧС России является обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений, обеспечение безопасности здоровья и жизни людей, находящихся  в школах, детских садах и прочих объектах образования.  На территории Чановского района контроль за соблюдением пожарной безопасности в образовательных учреждениях  осуществляет отдел надзорной деятельности  и профилактической работы по Чановскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы  Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

 Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району  в текущем году  были проведены плановые проверки в области пожарной безопасности школ и принято участие в работе межведомственной комиссии по приемке образовательных  учреждений к  новому учебному 2017-2018 г.г.

По итогам проведенных проверок, а так же  по итогам  участия в работе комиссии сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы  было установлено, что объекты образования Чановского района находятся в должном противопожарном состоянии: здания образовательных учреждений оборудованы установками  автоматической пожарной сигнализация  и системой оповещения людей при пожаре, а так же оборудованы системой пожарного мониторинга «Стрелец», которая в случае возникновения пожара или неисправности передает сигнал на пульт диспетчера пожарной охраны , здания обеспечены первичными средствами пожаротушения, проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных  помещений, в коридорах и лестничных клетках установлены фонари эвакуационного освещения.

В сентябре месяце, с начала нового учебного года инспекторским составом  отдела надзорной деятельности  и профилактической работы по Чановскому району будет принято  участие в проведении практических тренировок по отработке быстрой и безопасной эвакуации людей из зданий школ, а так же будут проводиться беседы-инструктажи на противопожарную тематику с учащимися  и педагогическим составом школы.

В завершении хотелось бы обратиться к работникам образовательных учреждений   на соблюдение и выполнение мер пожарной безопасности, так как во многом  безопасность жизни и здоровья учащихся  зависит  от Вас.

 

ОНД и ПР   по Чановскому району

 

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