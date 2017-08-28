Безопасная школа

Одной из приоритетных задач МЧС России является обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений, обеспечение безопасности здоровья и жизни людей, находящихся в школах, детских садах и прочих объектах образования. На территории Чановского района контроль за соблюдением пожарной безопасности в образовательных учреждениях осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району в текущем году были проведены плановые проверки в области пожарной безопасности школ и принято участие в работе межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному 2017-2018 г.г.

По итогам проведенных проверок, а так же по итогам участия в работе комиссии сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы было установлено, что объекты образования Чановского района находятся в должном противопожарном состоянии: здания образовательных учреждений оборудованы установками автоматической пожарной сигнализация и системой оповещения людей при пожаре, а так же оборудованы системой пожарного мониторинга «Стрелец», которая в случае возникновения пожара или неисправности передает сигнал на пульт диспетчера пожарной охраны , здания обеспечены первичными средствами пожаротушения, проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений, в коридорах и лестничных клетках установлены фонари эвакуационного освещения.

В сентябре месяце, с начала нового учебного года инспекторским составом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району будет принято участие в проведении практических тренировок по отработке быстрой и безопасной эвакуации людей из зданий школ, а так же будут проводиться беседы-инструктажи на противопожарную тематику с учащимися и педагогическим составом школы.

В завершении хотелось бы обратиться к работникам образовательных учреждений на соблюдение и выполнение мер пожарной безопасности, так как во многом безопасность жизни и здоровья учащихся зависит от Вас.

ОНД и ПР по Чановскому району