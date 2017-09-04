Каждый охотник должен знать…

На территории Чановского района расположено большое количество лесов, озер и рек, которые являются местообитанием промысловых зверей и птиц. Это земли государственного лесного фонда, а также земли сельхозпредприятий, граждан и т.д. Охотничьи угодья, живописные места по берегам водоемов, рек наиболее часто посещаются охотниками, рыболовами и лес гостеприимно их принимает.

Однако следует помнить, что у леса самый опасный враг — пожары. В сухую, ветреную погоду, достаточно маленькой искры и может вспыхнуть пожар, который распространится на огромную территорию, включая леса и поля, а так же создавая угрозу населенным пунктам и заготовленному для скота сену, оставленному в полях.

Каждый год пожары наносят огромный ущерб народному хозяйству и лесному фонду.

Итогом пожаров произошедших в лесах является не только повреждение и уничтожение огнем деревьев, но и уничтожение кормовой базы лесных животных, гнездовья промысловых птиц, гибель животных и птицы.

В большинстве случаев пожар возникает по вине человека, нередки случаи возникновения пожаров и по вине охотников и рыболовов. Ежегодно с наступлением сезона охоты наблюдается рост количества пожаров в лесах, и вблизи озер. Связано это с тем, что охотники используют открытый огонь для обогрева, опалки дичи и приготовления пищи.

При охотобществах, расположенных на территории Чановского района, созданы добровольные пожарные дружины, комплектующиеся из числа работников охотобщества. Первоочередными задачами добровольных пожарных дружин, созданных при охотобществах, является тушение пожаров возникших на подведомственных охотобществ территориях, а также недопущение возникновения, распространения и профилактика лесных пожаров. В период сезона осенней охоты членами ДПД охотобществ совместно с сотрудниками полиции, будут осуществляться рейды по местам отведенных для охоты, в ходе которых так же будут проверятся соблюдение охотниками правил обращения с огнем в лесу и прилегающих к озерам территориям.

При не соблюдении элементарных требований пожарной безопасности на охоте, например при подготовке, розжиге костра, при использовании источников открытого огня при обработке дичи и приготовлении пищи, и может произойти загорание сухого слоя травы вблизи с местом расположения источника огня, и в дальнейшем уже не контролируемый человеком огонь может распространиться на расположенный рядом лес и камыш близлежащего озера. Разводить костры разрешается, но при условии, что место для разведения костра будет тщательно подбираться, и будет расположено вдали от леса, высокой травы, и зарослей камыша, а вокруг костра будет снят растительный покров до минерального слоя почвы. Ширина такой «минерализованной полосы» должна быть не менее 0,5м..

Каждый охотник или рыболов должен знать, что безопасен костер лишь тогда, когда он разведен с соблюдением указанных мер предосторожности согласно правилам пожарной безопасности, и находится под постоянным присмотром. Когда обед готов и костер стал не нужен, его следует тщательно засыпать землей или залить водой, пока не прекратится тление.

Так же причиной возникновения пожара в период охоты является пользование при стрельбе в лесу пыжей из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, например из бумаги, деревянных опилок, пакли и т.п.

При тщательном соблюдении охотниками и рыболовами всех требований пожарной безопасности при нахождении в лесу и в близь водоемов поможет не допустить возникновения пожаров.

Законодательством Российской Федерации статьей 261 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений– максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за разведение открытого огня с нарушением требований пожарной безопасности наступает административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях до 4 тысяч рублей.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС

России по Новосибирской области