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        Обстановка с пожарами на территории Чановского района

На территории Чановского района за 8есяцев текущего года произошло 25 пожаров. Наибольшее количество пожаров- 20 случаев произошло в жилом секторе, в результате происшедших пожаров огнем повреждены жилые дома и квартиры, надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, а так же на происшедших пожарах произошла гибель и травмирования людей. Наибольшее количество пожаров произошло по причине: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (т.е. не производится замена или обслуживание старой электропроводки)- 11 случаев, так же произошли пожары по следующим причинам: неосторожное обращение  с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления,  нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, шалость с огнем детей, неисправность узлов и механизмов транспортного средства, поджог, нарушение правил монтажа электрооборудования. Наибольшее количество пожаров произошло на территории администрации р.п. Чаны- 8 фактов, Старокарачинского сельсовета- 4 факта, Озеро-Карачинского сельсовета-3 пожара, так же пожары произошли на территории Тебисского, Новопреображенского, Красносельского, Землянозаимского, Щегловского сельсоветов.

В целях недопущения  пожаров  на территории Чановского района,  предупреждения  гибели и травмирования на них людей отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание  граждан и руководителям предприятий:

 На  недопущение оставления без присмотра малолетних детей, на  соблюдение требований безопасности  при пользовании электроприборами  и при  эксплуатации печного отопления,  об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; о недопущении сжигания отходов и тары; на  своевременную очистку приусадебных участков и  территорий организаций  от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; на своевременный   ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках.

В целях сбережения  своей жизни и здоровья,   так же Ваших  родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели.

При обнаружении пожара  сообщайте в Службу спасения «101», «112».

 

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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