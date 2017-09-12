Безопасность детей – это важный аспект, который нельзя оставлять без внимания. Это касается в первую очередь детей пешеходов. По итогам 8 месяцев 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 217 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 8 детей погибло и 227 получили травмы, на территории Чановского района зарегистрировано одно ДТП с участием детей, в котором один ребенок погиб и один пострадал.

В целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, тяжести их последствий, стабилизации обстановки с аварийностью, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, в районе будут проведены специальные профилактические мероприятия «Ребенок-Пешеход».

В ходе проведения данных мероприятий, сотрудниками Госавтоинспекции будет уделяться особое внимание на нарушения ПДД детьми-пешеходами, водителями в зоне пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, водителями при перевозки детей без специальных удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает всем водителям, что с 1 сентября на улицах поселка увеличилось количество юных пешеходов идущих из дома в образовательные учреждения и обратно. Водителей автотранспортных средств, просим быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест расположения детских образовательных организаций. Напоминаем, что автомобиль является источником повышенной опасности, и управление им должно происходить в строгом соответствии с Правилами дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района