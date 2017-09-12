Урок безопасности в общеобразовательном учреждении

08.09.2017 года в МБОУ Озеро -Карачинская СШ прошла тренировка по безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара. В данном мероприятии приняли участие сотрудники ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, работники ПЧ-106 ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ» , учащиеся и персонал школы. В ходе тренировки с персоналом школы дополнительно изучены действия в случае возникновения ЧС, а до учащихся доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях и в быту, а так же напомнили, что необходимо делать в случае возникновения пожара в школе при различных ситуациях.

ОНД и ПР по Чановскому району