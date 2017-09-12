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Урок безопасности в общеобразовательном  учреждении

 

 

   08.09.2017 года в МБОУ Озеро -Карачинская  СШ  прошла тренировка по безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара. В данном мероприятии приняли участие    сотрудники ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области, работники ПЧ-106 ГКУ НСО  «Центр ГО, ЧС и ПБ»  , учащиеся и персонал школы. В ходе тренировки  с  персоналом  школы дополнительно изучены  действия  в случае возникновения ЧС, а до учащихся доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях и в быту, а так же напомнили, что необходимо делать   в случае возникновения пожара в школе при различных ситуациях.

 

ОНД и ПР по Чановскому району

 

    

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