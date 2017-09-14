Противопожарная безопасность в осенне-зимний период.

С наступлением осеннего периода самое время подумать о подготовке к зиме. Уделение данному периоду года усиленных мер пожарной безопасности связано с тем, что ежегодно в осенне-зимний период происходит много пожаров, которые уничтожают жилые дома, хозяйственные постройки, сено. Это связано с тем, что граждане начинают эксплуатировать печи, для обогрева помещений применять электронагревательные приборы. Основными причинами пожаров являются: неисправность и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, неосторожное обращение с огнем, неисправность и нарушение правил технической и пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Кто-то начинает дрова сушить на печке, кто-то высыпает «золу» под стены сараев или домов, у кого-то дверца печи не закрывается, кто-то уходя из дома оставляет включенными электронагревательные приборы ит.д., это небольшая часть причин, из-за которых происходят пожары.

Наибольшее количество пожаров по фактам уничтожения огнем сена также происходит в осенне-зимний период. Данная ситуация складывается в результате нарушения правил пожарной безопасности при складировании сена, так как сено многими жителями складируется рядом с дорогой, на крыше надворных построек или вплотную к зданиям, так же пожары происходят от неосторожного обращения с огнем. Кроме этого, располагая сено рядом или вплотную к сараям, вы создаете угрозу быстрого распространения пожара, с грубых кормов на строения. Поэтому отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району обращаясь к гражданам, напоминает элементарные требования пожарной безопасности: складирование сена осуществлять на расстоянии не менее 20 метров до строений, 20 метров до дорог, 15 метров до линии электропередач. В зимний период в связи с коротким световым днем увеличивается эксплуатация электроосвещения в жилых и надворных постройках, в связи, с чем необходимо провести проверку состояния электрооборудования. Особую тревогу вызывает электропроводка, эксплуатируемая в сараях, банях, так как на нее больше воздействует агрессивная среда (влага, пыль), в связи, с чем изоляция электропроводов теряет свои защитные свойства и при определенных условиях может привести к пожару. Так же предъявляются требования к электроосвещению хозяйственных построек, на электросветильниках должны быть установлены защитные плафоны, предостерегающие от скопления пыли на лампочках, а в случае раскола лампочки не допустить выпадения спирали на горючие материалы. Не эксплуатируйте электропровода, если имеются видимые нарушения изоляции, не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Все работы по замене электрооборудования должны проводить специалисты.

Дополнительно обратите внимание на исправность печного отопления: у печей должен быть предтопочный лист размером не менее 0,5х 0,7 м., печная труба должна быть помазана, побелена и не иметь трещин, дверца топливника должна плотно закрываться и иметь приспособление для ее надежного запирания. Не разрешается хранение и сушка дров рядом с печкой. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а так же не разрешайте детям самостоятельно производить растопку печей. Зола и шлак должны высыпаться вдали от строений и засыпаться снегом или заливаться водой.

А в завершении хочется пожелать жителям района более серьезно относиться к мерам пожарной безопасности и меньше рассчитывать на русский «авось».

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.