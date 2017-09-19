Меры пожарной безопасности при пользовании

бытовыми газовыми приборами

Требования пожарной безопасности на кухне .

- Крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки.

- Если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески - масло на сковороде может загореться и огонь перекинется на занавески.

- Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются и быстро горят.

- Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.

- Не пользуйтесь на кухне аэрозолями - они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках.

- Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку.

- Для тушения очагов горения на кухне держите под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце.

- Нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует. Если вода или другая жидкость попала в горелку - немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет – необходимо ее насухо вытереть.

Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

• не допускайте детей к газовому оборудованию;

• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

• придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;

• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Если вы почувствовали в помещении запах газа:

• при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе подачи газа;

• если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.



Первая помощь при отравлении бытовым газом: • безотлагательно вынесите человека, у которого отравление бытовым газом, на свежий воздух;

• если человек дышит нерегулярно или вообще не дышит, сделайте искусственное дыхание;

• не разрешайте отравившемуся газом принимать пищу;

• вызовите неотложку или доставьте его в медпункт.





При пользовании газобаллонным оборудованием

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

При подключении газового баллона к плите убедитесь о наличии и целостности уплотнительного кольца (прокладки).

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

Запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".



В конце хотелось бы напомнить, что нарушение правил пользования газом может привести к взрыву бытового газа, что влечет за собой обрушение части или всего здания, пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому люди их нарушившие несут ответственность по статьям Уголовного Кодекса РФ и статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Безопасность вас, ваших близких и соседей зависит от правильного и своевременного выполнения вами правил пользования бытовым газом и газовыми приборами.

Единый телефон вызова экстренных служб : «112»

пожарная охрана- «101», «112»

службы газа- «04», 21-274