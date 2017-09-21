ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

19.09.2017 года в 02 час. 10 мин. пожар произошел в надворной постройке (бане), расположенной на территории одноквартирного жилого дома в п. Новопреображенка. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие бани на площади 3м2. Причина пожара – эксплуатация неисправной печи отопления.

К сожалению, небрежность при обращении с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, забывчивость, неосторожность продолжает оставаться предвестниками новых пожаров, новых трагедий, новых слез.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности. Вам необходимо:

- соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении, а также при эксплуатации печного отопления.

- произвести требуемый ремонт печей отопления в жилых домах не забывайте о ремонте печей в банях, гаражах, сараях;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не разрешайте производить растопку печей малолетним детям;

- не применяйте для растопки печей легковоспламеняющиеся жидкости;

- не складируйте горючие материалы в противопожарных расстояниях между строениями, а также на крышах и чердаках.

- при установлении морозоустойчивой погоды воздержаться от длительной топки печей, перекаливания печей.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- Запрещается эксплуатация отопительной печи с неисправной дверцей топливника, запорного механизма.

- При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону 21-448; с сотового телефона «101», телефон экстренных служб «112».

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.