20 и 21 сентября 2017 года, на территории района проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор». Сотрудниками ГИБДД и ССП, совместно проведена отработка правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, привлечено к административной ответственности, 13 граждан по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов».

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району