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Спас человека на пожаре

 

 В  пятницу 22 сентября в 17 часов 15 мин.  на пульт Чановской   пожарно- спасательной  части поступило сообщение от жителя р.п. Чаны  о возгорании жилого дома по ул. 30 лет Победы.  В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина преклонного возраста 1937 г.р. В момент прибытия подразделения пожарной охраны горела веранда жилого дома  и в квартире было сильное задымление. Соседи, которые находились рядом с местом пожара, сообщили, что пенсионерку, находящуюся в квартире, спас сосед – Гладких Михаил Иванович. Увидев пожар, мужчина сразу же побежал туда и через окно спальной комнаты вытащил женщину на свежий воздух, благодаря чему женщина при пожаре не пострадала.    

 В результате быстрых и правильных действий жителей, начиная  от сообщения о пожаре и принятии мер по эвакуации людей, удалось не допустить распространение пожара на большую площадь и предотвратить гибель и травмирование людей. 

 

ОНД и ПР по Чановскому району 

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