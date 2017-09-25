Спас человека на пожаре

В пятницу 22 сентября в 17 часов 15 мин. на пульт Чановской пожарно- спасательной части поступило сообщение от жителя р.п. Чаны о возгорании жилого дома по ул. 30 лет Победы. В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина преклонного возраста 1937 г.р. В момент прибытия подразделения пожарной охраны горела веранда жилого дома и в квартире было сильное задымление. Соседи, которые находились рядом с местом пожара, сообщили, что пенсионерку, находящуюся в квартире, спас сосед – Гладких Михаил Иванович. Увидев пожар, мужчина сразу же побежал туда и через окно спальной комнаты вытащил женщину на свежий воздух, благодаря чему женщина при пожаре не пострадала.

В результате быстрых и правильных действий жителей, начиная от сообщения о пожаре и принятии мер по эвакуации людей, удалось не допустить распространение пожара на большую площадь и предотвратить гибель и травмирование людей.

ОНД и ПР по Чановскому району