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Профилактические мероприятия в многодетных семьях

 

Профилактическая работа в жилье одно из основных направлений деятельности  пожарной охраны . По статистике от 80% до 90 % пожаров происходит именно  в жилом секторе. Пожарами уничтожаются и повреждаются жилые дома и квартиры, домашние вещи и имущество граждан, и к сожалению на  пожарах происходит гибель и травмирование людей, как взрослого населения так и детей. Основными причинами пожаров, в результате которых наступают тяжкие последствия, являются оставление малолетних детей без присмотра, неосторожное обращение  с огнем, в том числе при курении, неисправность и нарушение требований пожарной безопасности  при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В целях профилактики пожаров, недопущения гибели на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району, совместно со специалистами МБУ «Комплексный центр» посещаются многодетные и малообеспеченные семьи, имеющие малолетних детей.  С родителями    проводятся  инструктажи по  противопожарной безопасности, дополнительно  доводятся требования о недопущении оставления малолетних детей без присмотра и о мерах безопасности при пользовании электрооборудованием и печным отоплением.   До граждан доводится информация о том, что по статистике большинство     пожаров (с гибелью людей) происходит в ночное время, когда все спят. Чтобы обезопасить себя и  близких государственный инспектор по пожарному надзору  предлагает устанавливать  в жилым помещениях автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку или стене, не имеет никаких проводов. Источник питания этого устройства – батарейка, обеспечивающая его непрерывную работу до 3-х лет.

 ОНД и ПР по Чановскому району

    

 

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