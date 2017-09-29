Профилактические мероприятия в многодетных семьях

Профилактическая работа в жилье одно из основных направлений деятельности пожарной охраны . По статистике от 80% до 90 % пожаров происходит именно в жилом секторе. Пожарами уничтожаются и повреждаются жилые дома и квартиры, домашние вещи и имущество граждан, и к сожалению на пожарах происходит гибель и травмирование людей, как взрослого населения так и детей. Основными причинами пожаров, в результате которых наступают тяжкие последствия, являются оставление малолетних детей без присмотра, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неисправность и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В целях профилактики пожаров, недопущения гибели на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району, совместно со специалистами МБУ «Комплексный центр» посещаются многодетные и малообеспеченные семьи, имеющие малолетних детей. С родителями проводятся инструктажи по противопожарной безопасности, дополнительно доводятся требования о недопущении оставления малолетних детей без присмотра и о мерах безопасности при пользовании электрооборудованием и печным отоплением. До граждан доводится информация о том, что по статистике большинство пожаров (с гибелью людей) происходит в ночное время, когда все спят. Чтобы обезопасить себя и близких государственный инспектор по пожарному надзору предлагает устанавливать в жилым помещениях автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку или стене, не имеет никаких проводов. Источник питания этого устройства – батарейка, обеспечивающая его непрерывную работу до 3-х лет.

ОНД и ПР по Чановскому району