4 октября 2017 года – 85 лет Гражданской обороне России

2017 год в системе МЧС России назван Годом гражданской обороны. 4 октября 2017 года Гражданская оборона страны отмечает свое 85-летие со дня образования.

Гражданская оборона начала создаваться в России в годы первой мировой войны, когда в ходе военных действий стала применяться боевая авиация. Тогда к защите населенных пунктов от ударов с воздуха стали привлекаться жители. Это и положило начало созданию системы местной противовоздушной обороны.

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвердил положение «О местной противовоздушной обороне». С этой даты принято отсчитывать начало создания общесоюзной МПВО, преемницей которой и стала гражданская оборона.

В 80-е годы для гражданской обороны наступил новый этап. Стало очевидным, что гражданская оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. Ее потенциал, силы и средства должны были с большей эффективностью использоваться в мирных условиях. В июле 1987 года на гражданскую оборону дополнительно были возложены в полном объеме задачи по борьбе с природными и техногенными катастрофами.

В 1991 году штабы и войска гражданской обороны были переданы в МЧС России. Были приняты Федеральные законы: от 12.02.1998 г. № 28 "О гражданской обороне", от 21.12.1994 г. № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В настоящее время гражданская оборона — это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО с привлечением к выполнению мероприятий ГО всех категорий населения Российской Федерации. На сегодняшний день в нашей стране сформирована и действует единая государственная система по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их предупреждения – это национальная система противодействия кризисным явлениям. В 1993 году к Международной организации гражданской обороны присоединилось МЧС, теперь МЧС участвует во всех мероприятиях, которые проводит эта организация.

В состав гражданской обороны сегодня входят: противопожарная служба, авиация, войска гражданской обороны и поисково-спасательные подразделения, которые функционируют в круглосуточном режиме реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. МЧС играет большую роль в жизни нашей страны.

В наш техногенный век граждане должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям: знать, как правильно действовать в экстремальной обстановке, уметь оказывать помощь. Потому подготовка населения стала одним из приоритетов мероприятий Года гражданской обороны. Каждый гражданин Российской Федерации должен владеть знаниями и умениями по всем вопросам гражданской обороны.

В период с 4 по 6 октября 2017 года будет проводиться Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Тема масштабных учений: «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена ко Дню гражданской обороны и традиционно проводится в первую октябрьскую неделю