Мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Акция проводилась в центре районного поселка, вблизи пешеходного перехода.

В этот раз сотрудники ГИБДД и их юные помощники обратились к пешеходам с призывом соблюдать дорожную безопасность. Ребятами были подготовлены памятки как для юных пешеходов, так и для взрослых. Обращаясь к детям-пешеходам, инспекторы напомнили, что дорогу нужно переходить по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности перехода, ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон и игры, выходя на проезжую часть. К взрослым же обратились сами дети, они призвали их быть внимательными и осторожными, а также подавать правильный пример подрастающему поколению.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы наравне с другими участниками дорожного движения несут ответственность за несоблюдение правил дорожного движения. А также настоятельно рекомендует использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.