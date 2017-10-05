Мероприятия в образовательных учреждениях в связи с 85-летием Гражданской обороны России

04.10.2017 года в МБОУ Чановская СШ №1 и МБОУ Чановская СШ №2 в связи с 85-летием Гражданской обороны России были проведены открытые уроки и практическая отработка по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе уроков до учащихся доведены этапы создания и развития гражданской обороны страны, ее цели и задачи. В данных мероприятиях приняли участие сотрудники ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ходе тренировки с персоналом школы дополнительно изучены действия в случае возникновения ЧС, а до учащихся доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях, а так же напомнили, что необходимо делать в случае возникновения пожара в школе.

ОНД и ПР по Чановскому району