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Мероприятия в образовательных учреждениях  в связи с 85-летием  Гражданской обороны России

 

 

   04.10.2017 года в МБОУ Чановская СШ №1 и МБОУ Чановская СШ №2 в связи с   85-летием  Гражданской обороны России были проведены открытые уроки и практическая отработка по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе уроков до учащихся доведены этапы создания и развития гражданской обороны страны, ее цели и задачи.   В данных мероприятиях приняли участие    сотрудники ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.  В ходе тренировки  с  персоналом  школы дополнительно изучены  действия  в случае возникновения ЧС, а до учащихся доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях,  а так же напомнили, что необходимо делать   в случае возникновения пожара в школе.

 

ОНД и ПР по Чановскому району

 

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