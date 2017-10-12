Требования пожарной безопасности при хранении грубых кормов

Ежегодно на территории Чановского района происходят пожары на объектах хранении грубых кормов, в результате которых причиняется крупный ущерб. Действующими правилами противопожарного режима в РФ установлены требования пожарной безопасности при уборке урожая и хранении грубых кормов:

Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если:

а) кровля фермы выполнена из горючих материалов;

б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами;

в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений;

г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 метра.

. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов или с открытыми капотами;

б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными лампами;

в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очищаются от пыли, соломы и зерна.

Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов (за исключением приусадебных участков) размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений.

Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

Руководитель организации организует работу по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью

Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы должны быть обращены стороной, противоположной направлению выхода отработанных газов из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, и останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров.

ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области