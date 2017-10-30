Развитие системы независимой оценки пожарного риска, как одной из

альтернативной формы оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Одной из важнейших задач, поставленных перед надзорными органами МЧС России, является снижение уровня государственного регулирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Неотъемлемой частью проводимой работы является оптимизация количества проверок в отношении объектов малого и среднего предпринимательства за счет внедрения на них механизмов независимой оценки пожарного риска.

Целью создания системы независимой оценки рисков является повышение уровня защищенности населения, имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Что же это такое – независимая оценка риска? В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, независимая оценка пожарного риска (или аудит пожарной безопасности), наравне с государственным пожарным надзором является одной из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Осуществляется независимая оценка пожарного риска на основании договора, заключаемого между собственником объекта и экспертной организацией, аккредитованной МЧС России в установленном порядке.

Целью создания системы независимой оценки рисков является повышение уровня защищенности населения, имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом с введением системы независимой оценки риска, решаются следующие задачи:

- снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в результате вывода их из сферы обслуживания государственных надзорных органов;

- освобождение органов пожарного надзора от проведения контроля на малозначительных объектах, и сосредоточение его усилий на объекты с массовым пребыванием людей, потенциально опасные и социально-значимые объекты;

- учет результатов оценки рисков при назначении сумм страховых сборов и их расчета в зависимости от уровня защищенности объекта.

- обеспечение прозрачности процедур осуществления государственного надзора, предупреждение проявлений коррупции в этой сфере деятельности.

В настоящее время существуют следующие виды осуществления независимой оценки рисков, такие как обязательная оценка рисков для отдельных групп объектов (продукции), определенных в соответствующих законодательных актах, и добровольная оценка рисков для неограниченной группы объектов (продукции).

Независимая оценка пожарного риска проводится экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, имеющей аккредитацию в органах МЧС.

В ходе проведения оценки, специалистами экспертной организации проводится детальное пожарно-техническое обследование объекта, при необходимости определяются категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, разрабатываются рекомендации по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности, а так же производятся расчеты пожарного риска.

По результатам проведения независимой оценки рисков выдается заключение по оценке рисков, которое подтверждает, что объект защиты соответствует, либо не соответствует, установленным законодательными и иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации требованиям в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций или в области обеспечения пожарной безопасности. Так же может быть выдано заключение, обосновывающее приемлемый уро­вень риска для жизни, здоровья людей, имущества при эксплуатации объекта защи­ты вследствие возможного воздействия на них опасных факторов пожаров, чрезвы­чайных ситуаций.

Мотивацией для проведения добровольной оценки рисков будут являться:

- Получение руководителем (владельцем) предприятия полной и объективной картины относительно уровня обеспечения пожарной безопасности на объекте.

- Определение приоритетных направлений финансирования создания систем пожарной безопасности при большом количестве недостатков.

- Особый порядок осуществления государственного пожарного надзора,

Законодательством Российской Федерации, определяющим порядок осуществления пожарного надзора, предусмотрено, что объекты, прошедшие в установленном порядке независимую оценку рисков, не включаются в соответствующие планы мероприятий по надзору. Их проверка органами пожарного надзора проводится исключительно только в случаях, когда объектом защиты не выполняется план устранения недостатков, выявленных в ходе оценки риска.

ОНД и ПР по Чановскому району

Новосибирской области