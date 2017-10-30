О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах Чановского района, рассказал майор полиции — начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Чановскому району P. P. Шакиров.

В настоящее время на территории района, на постоянной основе проходятся комплексы профилактических мероприятий, таких как «Внимание Дети, Трасса-Дети, Детское Кресло, Внимание Каникулы», целью которых является стабилизация обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе проведения таких мероприятий в зоне особого контроля сотрудников Госавтоинспекции оказываются водители, превышающие скоростной режим, выезжающие на полосу встречного движения, нарушающие правила перевозки детей в автомобилях.

За прошедший период текущего года, на территории нашего района зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один ребенок погиб и один пострадал.

Уважаемые водители! Хочется сказать, что дорога является объектом повышенной опасности прежде всего для ВАС. Не соблюдение требований ПДД, является причиной ДТП и как следствие, причиной гибели людей по ВАШЕЙ вине.

майор полиции Р.Р.Шакиров