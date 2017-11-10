ОАО «РЖД» начнет реконструкцию железнодорожного вокзала Чаны Новосибирской области в 2018 году

В 2018 году начнется реконструкция вокзального комплекса Чаны Новосибирской области. Решение о проведении реконструкции вокзального комплекса Чаны, расположенного в одноименном поселке на Транссибе, было принято по многочисленным обращениям жителей Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов области. Для приведения вокзала к современным законодательным, техническим и технологическим требованиям, а также создания комфортных условий для пассажиров в рамках реконструкции планируется переустройство внутренних помещений, обновление инженерных и информационно - навигационных систем, а также адаптация инфраструктуры вокзала для маломобильных пассажиров.

На вокзале будут обновлены санитарные комнаты, созданы душевые для пассажиров. Для отдыха маломобильных граждан будет приспособлено отдельное помещение. На вокзальной инфраструктуре будет создана безбарьерная среда, для чего будут установлены пандусы и вертикальный подъемник грузоподъемностью 325 кг. Для слабовидящих пассажиров по всей площади вокзального комплекса будет уложена ярко-желтая тактильная плитка.

Современная навигация предстанет перед пассажирами в едином корпоративном стиле. Два новых электронных табло с расписанием движения поездов будут установлены в залах ожидания.

Проектом предусматривается надстройка второго этажа, удлинение здания первого этажа и пристройка эркеров к основной части здания. Будут остекленены и отремонтированы фасады и входные группы вокзала. В проект также входит благоустройство прилегающей территории и озеленение парковой зоны площадью 1 085 м.2

Особое внимание будет уделено транспортной безопасности: для досмотра пассажиров, ручной клади и багажа зоны входного контроля будут оснащены металлообнаружителями, рентгеновскими установками и автоматизированным комплексом радиационного контроля.

На основе обновленного вокзального комплекса Чаны будет создан транспортно-пересадочный узел: на территории вокзала будет размещена автостанция для обслуживания пассажиров автомобильного транспорта, в здании вокзала также будут расположены автокассы.

На время реконструкции железнодорожного вокзального комплекса здание вокзала Чаны будет закрыто. Кассы пригородного и дальнего следования, залы ожидания и все транспортные функции железнодорожного вокзала перенесены в здание автовокзала. Компания заранее приносит извинения за причиненные неудобства. К концу 2019 года пассажиры смогут воспользоваться современной, технологичной и удобной в логистике транспортной инфраструктурой.

Реконструкция железнодорожного вокзала Чаны – далеко не единственный проект обновления вокзальной инфраструктуры в Новосибирской области. В августе 2017 года была завершена реконструкция вокзального комплекса Черепаново, до конца года будет сдана в эксплуатацию новая система навигации на вокзале Новосибирск-Главный, а также начат комплексный капитальный ремонт вокзала города Татарск.Также, в настоящее время ведется проектирование по реконструкции вокзального комплекса Бердск. Проектом предусматривается увеличение площадей существующего вокзала с 276 кв.м до 1670 кв.м, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения, обеспечение транспортной безопасности, создание транспортно-пересадочного узла с размещением элементов для обслуживания пассажиров автомобильного транспорта, и. т.д. Начало реализации проекта по реконструкции вокзала Бердск запланировано на 2018 год.

Справочно:

Здание вокзала Чаны было построено на полигоне Транссибирской магистрали в 1970 году. Вокзал Чаны обслуживает более 189 тыс. пассажиров в год дальнего и пригородного сообщения.