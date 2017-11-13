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Обеспечение пожарной безопасности объектов торговли

 

Ежегодна на территории Чановского района происходят пожары на объектах торговли (магазины, торговые павильоны  и т.д.). В результате происшедших пожаров  индивидуальным предпринимателям и организациям причиняется  большой материальный ущерб. Огнем уничтожаются  и повреждаются  товарно-материальные ценности, имущество.  

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов торговли, недопущения пожаров на данной категории объектов необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. В учреждениях и организациях должны быть разработаны   инструкции о мерах пожарной безопасности,   работники организаций и индивидуальных предпринимателей должны пройти  обучение мерам пожарной безопасности, здания должны быть обеспечены исправными  первичными  средствами пожаротушения. В инструкциях должен быть определен порядок    пользования электроприборами. В соответствии  с нормативными правовыми актами установлено, что объекты торговли должны быть оборудованы  установками противопожарной защиты  (пожарной сигнализацией), не смотря на это имеются магазины и торговые павильоны, собственники данных зданий  и арендаторы которых не выполняют  данные требования, а ведь наличие современной и исправной системы пожарной автоматики в случае пожара позволит его обнаружить в начальной стадии, тем самым не допустить развитие пожара на большую площадь и ограничить материальный ущерб.

В целях профилактики пожаров  на объектах торговли, недопущения большого материального ущерба в случае его возникновения  отдел надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району  напоминает руководителям учреждений и индивидуальным предпринимателям требования пожарной безопасности, соблюдение которых позволит не допустить пожара:

-  проводите с работниками инструктажи на противопожарную тематику,

-обеспечивайте торговые помещения огнетушителями,

- оборудуйте здания и помещения   торговли  установками автоматической пожарной сигнализации,

- не применяйте для обогрева помещений нестандартные электронагревательные приборы,  а так же   временную электропроводку и удлинители,

- осуществляйте постоянный контроль  за  электрооборудованием ( электропроводкой, электророзетками),  особенно в тех зданиях,  которые не  подключены к системам централизованного теплоснабжения    и   в которых  применяются электрообогреватели. 

 Соблюдение требований пожарной безопасности на объектах обеспечивает руководитель организации. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

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