На автомобильных дорогах Чановского района, пройдет комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Трасса».

Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП по причине выезда на полосу проезжей части, предназначенной для встречного движения и превышения установленной скорости движения.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией района в период с 14 по 20 ноября, будут проводится профилактические мероприятия «Трасса».

Задачей данных мероприятий, является, формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения и стабилизация дорожно – транспортной обстановки, а так же в зоне особого контроля сотрудников Госавтоинспекции окажутся водители, превышающие скоростной режим и выезжающие на полосу встречного движения. При несении службы автоинспекторы также уделят внимание нарушениям правил перевозки детей в автомобилях.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Помните, их нарушение может привести к необратимым последствиям. Берегите себя и своих близких!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району