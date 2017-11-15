Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.

Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru заключается в значительном сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД.

Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может записаться на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через «личный кабинет» пользователя.

Госавтоинспекция напоминает, что в электронном виде граждане могут получать следующие государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;

- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Все эти услуги предоставляются через единый портал государственных услуг.

Госавтоинспекция обращает внимание, что в разделе «Ваш контроль» Вы можете оставить отзыв, дать объективную оценку в целом работы подразделения, а также оставить предложения по улучшению его работы.

Использование Интернет-портала www.gosuslugi.ru позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком получения государственных услуг, предоставляемых по линии Госавтоинспекции в электронном виде, возможно в справочных разделах Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru