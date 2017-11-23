Профилактика пожаров на объектах социальной защиты



В целях профилактики пожаров, а так же недопущения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району в ноябре текущего года были проведены профилактические мероприятия на объектах социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей расположенных в с. Блюдчанское: «Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних», «Стационарное отделение милосердия для пожилых граждан и инвалидов». В ходе профилактического мероприятия сотрудниками отдела были проведены беседы и инструктажи с персоналом объектов, дополнительно доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать на данной категории объектов и действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Так же акцентировано внимание на осуществление строгого контроля за проживающими в учреждениях детьми и гражданами престарелого возраста.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району