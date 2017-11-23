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Профилактика пожаров  на объектах социальной защиты

 
В целях профилактики пожаров, а так же недопущения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району  в ноябре текущего года были проведены профилактические мероприятия на объектах социальной  защиты  с круглосуточным пребыванием людей расположенных в с. Блюдчанское: «Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних», «Стационарное отделение милосердия для пожилых граждан и инвалидов». В ходе профилактического мероприятия сотрудниками отдела были проведены беседы и инструктажи с персоналом объектов, дополнительно доведены требования пожарной безопасности которые необходимо соблюдать на данной категории объектов и действиях в случае  возникновения чрезвычайной ситуации. Так же акцентировано внимание на осуществление строгого контроля за проживающими в учреждениях  детьми и гражданами престарелого возраста.

 

 

    Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

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