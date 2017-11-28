ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

27.11.2017 года в 21 часов 39 минут произошел пожар в одноквартирном жилом доме расположенном по ул. М-Горького р.п. Чаны. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие, а так же повреждены домащние вещи и имущество проживающих там граждан. Причиной пожара явилось нарушения требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, (не соответствие противопожарной разделки дымовой трубы от сгораемых конструкций перекрытия).

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ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

- Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.

- В течение отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже1 раза в 3 месяца.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек.

- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

- Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

- При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, не менее чем 2 метра от металлической печи.

- Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

- Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции не менее 500 мм

- Не допускается наличие в дымовых трубах и печных кладках каких либо сгораемых конструкций (балки, стропила, обрешетка), при кладке печей и дымовых труб сгораемые конструкции, которые расположены по близости, должны демонтироваться.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.