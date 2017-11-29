Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Ежегодно на территории Чановского района происходят пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Зимой резко возрастает число пожаров по причине неправильного устройства и эксплуатации печного отопления. К сожалению, возрастает и число погибших людей, что связано с тем, что зимой граждане больше времени проводят дома. Самое опасное это ночное время, когда все спят. Что можно сделать на предупреждение: проверьте дымоходы и их соединения с печами. В последнее время граждане используют сэндвич- трубы, применение которых при неправильном монтаже и эксплуатации может привести к пожару, места стыков сэндвич- труб лучше закрепить шурупами. Не в коем случае стык не должен находиться внутри перекрытия. Через 5-7 лет внутренняя стенка может прогореть. Поэтому надо периодически разбирать и проверять. Может осыпаться внутренний утеплитель (особенно если некачественная продукция). Посмотрите на разделки с перекрытиями ,они обязательно должны быть. Проверьте как заведена вагонка (рейка). зачастую ее подводят чуть ли не впритык трубе, а потом закрывают снизу листом металла, что недопустимо. В соответствии с требованиями документов по пожарной безопасности должны быть выполнены в обязательном порядке противопожарные разделки дымовой трубы с перекрытием, при этом расстояние от внутренней поверхности дымохода (кирпичной трубы) до сгораемых конструкций перекрытия должно быть не менее 50 см, противопожарные разделки так же должны быть выполнены для дымовых труб выполненных из других материалов. Отсутствие разделок- причина наибольшего количества пожаров.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются

Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

Необходимо проводить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, это требуется для того, что бы можно было увидеть своевременно трещины и произвести ремонт.

ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области