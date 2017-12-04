В целях предупреждения и пресечения административных правонарушений, связанных с нарушением Правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, а так же привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов, повышения культуры поведения различных категорий участников дорожного движения, Госавтоинспекторы Чановского района в преддверие Международного дня инвалидов, провели профилактические рейдовые мероприятия «Парковка для инвалидов».

В ходе проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД, выявлялись нарушения связанные с несоблюдением правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для инвалидов. Вместе с тем, основной целью данного мероприятия было не наказание водителей, а акцентирование внимания населения на формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями, на проблемы лиц, утративших трудоспособность, повышение культуры поведения различных категорий участников дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и корректными по отношению к людям с ограниченными возможностями! А водителям, на которых распространяются льготы, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует устанавливать опознавательный знак «Инвалид» и иметь при себе подтверждающие документы во избежание различного рода конфликтных ситуаций.