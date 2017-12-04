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Происшествие в Новосибирской области

 

 3 декабря 2017 года  в утреннее время произошел пожар в 3-х квартирном жилом доме в п. Степной Искитимского района Новосибирской области. Начавшийся пожар обнаружили соседи жилых квартир, которые и сообщили в пожарную охрану. Не смотря на то, что в тушении пожара принимали участие и население и пожарные, последствия пожара оказались трагичными.   В результате происшедшего пожара погибло 5 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Причина пожара устанавливается следственными органами. Данная квартира не была обеспечена автономными дымовыми пожарными извещателями.

 В целях недопущения  пожаров  на территории Чановского района,  предупреждения  гибели и травмирования на них людей отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание  граждан и руководителям предприятий:

 На  недопущение оставления без присмотра малолетних детей, на  соблюдение требований безопасности  при пользовании электроприборами  и при  эксплуатации печного отопления,  об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; на своевременный   ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках.

В целях сбережения  своей жизни и здоровья, а так же Ваших  родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели

При обнаружении пожара  сообщайте в Службу спасения «101», «112».

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району 

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