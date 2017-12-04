Происшествие в Новосибирской области

3 декабря 2017 года в утреннее время произошел пожар в 3-х квартирном жилом доме в п. Степной Искитимского района Новосибирской области. Начавшийся пожар обнаружили соседи жилых квартир, которые и сообщили в пожарную охрану. Не смотря на то, что в тушении пожара принимали участие и население и пожарные, последствия пожара оказались трагичными. В результате происшедшего пожара погибло 5 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Причина пожара устанавливается следственными органами. Данная квартира не была обеспечена автономными дымовыми пожарными извещателями.

В целях недопущения пожаров на территории Чановского района, предупреждения гибели и травмирования на них людей отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание граждан и руководителям предприятий:

На недопущение оставления без присмотра малолетних детей, на соблюдение требований безопасности при пользовании электроприборами и при эксплуатации печного отопления, об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; на своевременный ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках.

В целях сбережения своей жизни и здоровья, а так же Ваших родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели

При обнаружении пожара сообщайте в Службу спасения «101», «112».

ОНД и ПР по Чановскому району