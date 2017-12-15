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Безопасность детей

 13.12.2017г.  в администрации Чановского района было проведено  родительское собрание с приемными семьями и семьями опекунов и попечителей. В данном собрании принял участие    сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району. В своем выступлении представитель ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области довел информацию о случившейся трагедии происшедшей в Искитимском районе, где в результате пожара  в жилом доме погибло 5 детей. Так же до присутствующих были доведены требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать в быту, что бы не допустить пожара  и о проведении профилактических бесед с детьми в быту.     Чтобы обезопасить себя и близких государственный инспектор по пожарному надзору предложил  установить в жилым помещениях, у кого еще нет,  автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Так же была доведена информация и рекомендовано оборудовать жилые помещения, за счет собственных средств, пожарными извещателями с GSM-  модулем, который в случае пожара оповестит о случившейся беде жильцов и службу спасения с помощью СМС- рассылок. В данном мероприятии  приняли участие представители 44 семей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

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