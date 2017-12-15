Безопасность детей
13.12.2017г. в администрации Чановского района было
проведено родительское собрание с
приемными семьями и семьями опекунов и попечителей. В данном собрании принял
участие сотрудник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Чановскому району. В своем
выступлении представитель ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области довел информацию о случившейся трагедии происшедшей в
Искитимском районе, где в результате пожара
в жилом доме погибло 5 детей. Так же до присутствующих были доведены
требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать в быту, что бы не
допустить пожара и о проведении
профилактических бесед с детьми в быту. Чтобы обезопасить себя и близких
государственный инспектор по пожарному надзору предложил установить в жилым помещениях, у кого еще нет,
автономный дымовой пожарный извещатель,
который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный
звуковой сигнал. Так же была доведена информация и рекомендовано оборудовать
жилые помещения, за счет собственных средств, пожарными извещателями с GSM- модулем,
который в случае пожара оповестит о случившейся беде жильцов и службу спасения
с помощью СМС- рассылок. В данном мероприятии
приняли участие представители 44 семей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району