Безопасность детей

13.12.2017г. в администрации Чановского района было проведено родительское собрание с приемными семьями и семьями опекунов и попечителей. В данном собрании принял участие сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району. В своем выступлении представитель ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области довел информацию о случившейся трагедии происшедшей в Искитимском районе, где в результате пожара в жилом доме погибло 5 детей. Так же до присутствующих были доведены требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать в быту, что бы не допустить пожара и о проведении профилактических бесед с детьми в быту. Чтобы обезопасить себя и близких государственный инспектор по пожарному надзору предложил установить в жилым помещениях, у кого еще нет, автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Так же была доведена информация и рекомендовано оборудовать жилые помещения, за счет собственных средств, пожарными извещателями с GSM- модулем, который в случае пожара оповестит о случившейся беде жильцов и службу спасения с помощью СМС- рассылок. В данном мероприятии приняли участие представители 44 семей.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району