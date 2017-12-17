17.12.2017 года в утреннее время произошел пожар в веранде квартиры двухквартирного жилого дома с. Красноселье. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие веранды одной из квартир. Причина пожара устанавливается.
ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.
- Электропроводка в помещениях всех видов должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.
- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.
- В течение отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже1 раза в 3 месяца.
- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
- При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек.
- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.
- Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
- При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, не менее чем 2 метра от металлической печи.
- Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.
- Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции не менее 500 мм
- Не допускается наличие в дымовых трубах и печных кладках каких либо сгораемых конструкций (балки, стропила, обрешетка), при кладке печей и дымовых труб сгораемые конструкции, которые расположены по близости, должны демонтироваться.
Помните действия в случае пожара:
- Сообщите по телефону"101" или "112"
- Примите меры по эвакуации людей, имущества.
- По возможности приступите к тушению пожара.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.