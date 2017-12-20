Проведенный анализ дорожно-траспортных происшествий 2016 года показывает, что в период подготовки и проведения новогодних праздников значительно увеличивается плотность транспорта в населенных пунктах и на региональных, федеральных автодорогах, вследствие чего увеличивается количество ДТП, а также тяжесть их последствий.

В прошлом году в предпраздничные дни на федеральных и региональных автодорогах Новосибирской области тяжесть последствий ДТП увеличилась на 64%. Это связано с повышением потребительской активности жителей Новосибирской области, которые стремятся максимально подготовить себя к празднованию Нового года, а в период проведения новогодних праздников было зафиксировано увеличение фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, Госавтоинспекция района в период с 25 по 30 декабря 2017 года и с 3 по 9 января 2018 года переходит на особый вариант несения службы. В рамках «усиления» планируется проведение рейдовых мероприятий «Трасса» и «Нетрезвый водитель с 30.12.2017 года по 03.01.2018 года»

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району призывают граждан быть сознательными и не преступать закон, быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать скоростной режим, управлять автомобилями с покрышками, предназначенными для передвижения в условиях гололеда и не совершать резких маневров.

Переходя дорогу по пешеходному переходу, необходимо обязательно убедиться в полной безопасности. Световозвращающие элементы на одежде, сумках, детских колясках позволят водителям издалека заметить пешехода и, при возникновении опасности, принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства.

Госавтоинспекция также напоминает жителям: если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем в состоянии алкогольного опьянения – сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону доверия – 112.