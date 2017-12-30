Безопасный отдых детей в Новогодние каникулы
29.12.2017г. в детский оздоровительный лагерь «Светлячок» Чановского
района Новосибирской области, расположенный в п. Озеро Карачи осуществлен заезд
детей. В целях обеспечения
пожарной безопасности на объектах отдыха детей , недопущения чрезвычайных
ситуаций , а так же в целях привития навыков и отработки действий персонала
оздоровительного лагеря и детей в случае возникновении пожара, пропаганды
противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения отделом
надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской
области была проведена практическая
тренировка по эвакуации. Руководителем
детского оздоровительного лагеря
была включена пожарная сигнализация , которая оповестила всех
находящихся в здании лагеря. Дети,
находящиеся в корпусе детского оздоровительного под руководством вожатых, покинули
здания и построились на безопасном расстоянии. После того как все дети и персонал лагеря
своевременно покинули помещение и выстроились на площадке, была произведена
сверка присутствующих по спискам, руководителем лагеря и сотрудником ОНДиПР по
Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник
ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной
сигнализации, обратил внимание на
наличие и состояние первичных средств пожаротушения, путей
эвакуации, с персоналом детского лагеря был проведен инструктаж, а с детьми
беседы на противопожарную тематику. По
завершении мероприятия поздравили
детей с наступающим Новым годом.
ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области