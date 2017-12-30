Безопасный отдых детей в Новогодние каникулы

29.12.2017г. в детский оздоровительный лагерь «Светлячок» Чановского района Новосибирской области, расположенный в п. Озеро Карачи осуществлен заезд детей. В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах отдыха детей , недопущения чрезвычайных ситуаций , а так же в целях привития навыков и отработки действий персонала оздоровительного лагеря и детей в случае возникновении пожара, пропаганды противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области была проведена практическая тренировка по эвакуации. Руководителем детского оздоровительного лагеря была включена пожарная сигнализация , которая оповестила всех находящихся в здании лагеря. Дети, находящиеся в корпусе детского оздоровительного под руководством вожатых, покинули здания и построились на безопасном расстоянии. После того как все дети и персонал лагеря своевременно покинули помещение и выстроились на площадке, была произведена сверка присутствующих по спискам, руководителем лагеря и сотрудником ОНДиПР по Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной сигнализации, обратил внимание на наличие и состояние первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, с персоналом детского лагеря был проведен инструктаж, а с детьми беседы на противопожарную тематику. По завершении мероприятия поздравили детей с наступающим Новым годом.





ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области