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Безопасный отдых детей в Новогодние каникулы

29.12.2017г. в детский оздоровительный лагерь «Светлячок» Чановского района Новосибирской области, расположенный  в п. Озеро Карачи  осуществлен   заезд  детей.  В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах   отдыха детей , недопущения чрезвычайных ситуаций , а так же в целях привития навыков и отработки действий персонала оздоровительного лагеря и детей в случае возникновении пожара, пропаганды противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району  УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области  была проведена практическая тренировка по эвакуации.   Руководителем  детского оздоровительного лагеря  была включена пожарная сигнализация , которая оповестила всех находящихся в здании лагеря. Дети,  находящиеся в корпусе детского оздоровительного  под руководством вожатых,  покинули  здания  и построились  на безопасном расстоянии.  После того как все дети и персонал лагеря своевременно покинули помещение и выстроились на площадке, была произведена сверка присутствующих по спискам, руководителем лагеря и сотрудником ОНДиПР по Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной сигнализации, обратил  внимание на наличие и состояние первичных средств пожаротушения,   путей эвакуации, с персоналом детского лагеря был проведен инструктаж, а с детьми беседы на противопожарную тематику. По  завершении мероприятия  поздравили детей с наступающим Новым годом.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

 

 

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