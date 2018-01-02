Профилактика пожаров в жилье.



В целях профилактик пожаров в жилом секторе на территории Чановского района в период Новогодних и Рождественских праздников 2018 года, предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно со специалистами МБУ «Комплексный центр», специалистами администрации Чановского района и специалистами муниципальных образований запланировано ежедневное проведение совместных профилактических рейдовых мероприятий по местам проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении. 02.01.2018г. такой рейд был проведен на территории администрации рабочего поселка Чаны. В ходе рейдового мероприятия было охвачено 8 семей, имеющих несовершеннолетних детей. С целью недопущения пожаров в жилом секторе, предупреждения гибели и травмирования на них людей с родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и вручены памятки о мерах пожарной безопасности для жилого сектора, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Основное внимание в ходе данных мероприятий уделяется следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования. Чтобы обезопасить себя и близких государственный инспектор по пожарному надзору предлагает устанавливать в жилым помещениях автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал.

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. Только за 1 января 2018 года на территории Новосибирской области произошел ряд пожаров с гибелью людей. Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району