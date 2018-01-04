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Главная задача - не допустить пожаров.

 Ежегодно в Новогодние праздники отмечается увеличение количества пожаров, на которых погибают и получают травмы люди. Из-за небрежности взрослых страдают дети.
 В целях профилактики пожаров , предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району совместно со специалистами МБУ «Комплексный центр», специалистами администрации Чановского района и специалистами муниципальных образований проводятся ежедневные   совместные профилактические рейдовые мероприятия по местам проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении. 04.01.2018г. такой рейд был проведен на территории администрации Красносельского сельсовета.     В ходе рейдового мероприятия было охвачено 9 семей, имеющих несовершеннолетних детей. С родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и  вручены памятки о мерах пожарной безопасности для жилого сектора, которые нужно неукоснительно соблюдать.   

 Основное внимание  в ходе бесед было уделено следующим вопросам: недопущению  оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном  обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований   пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.     

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. Только за 1-2  января 2018 года на территории Новосибирской области произошел ряд пожаров, на которых погибло 5 людей.  Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

 

    Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району 

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