Главная задача - не допустить пожаров.

Ежегодно в Новогодние праздники отмечается увеличение количества пожаров, на которых погибают и получают травмы люди. Из-за небрежности взрослых страдают дети.

В целях профилактики пожаров , предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно со специалистами МБУ «Комплексный центр», специалистами администрации Чановского района и специалистами муниципальных образований проводятся ежедневные совместные профилактические рейдовые мероприятия по местам проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении. 04.01.2018г. такой рейд был проведен на территории администрации Красносельского сельсовета. В ходе рейдового мероприятия было охвачено 9 семей, имеющих несовершеннолетних детей. С родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и вручены памятки о мерах пожарной безопасности для жилого сектора, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Основное внимание в ходе бесед было уделено следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. Только за 1-2 января 2018 года на территории Новосибирской области произошел ряд пожаров, на которых погибло 5 людей. Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району